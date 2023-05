Roma | “Sei una parassita” | minacce e stalking alla vicina di casa | a processo guida turistica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 maggio 2023) È finito aperU.R., unadi 64 anni che ha perseguitato, con tanto di aggressioni verbali e intimidazioni, la suadi, una donnana di 57. “Morta di fame, te ne devi andare, qua è tutto nostro”. Ma non solo. In un caso in questa diatriba l’uomo ha coinvolto anche la madre costretta in sedia a rotelle. A riportare la notizia è il Messaggero. Dania Mondini, vittima di… flatulenze eal Tg: in 5 rischiano di finire averso ladiI fatti risalgono tra il settembre del 2019 e il novembre del 2020. L’uomo e la donna vivono in zona Fonte Laurentina e da diverso tempo discutono ...