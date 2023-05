Roma Capitale | presentato il progetto ‘atlante’

(Di lunedì 8 maggio 2023) per il censimento del patrimonio – Da gennaio 2023 avviati 8 cantieri progettuali e inventariati più di 1500 tra atti e beni Il nuovo sistema sarà interamente digitalizzato e interoperabile. Si chiamerà “ATLANTE” il nuovo sistema didedicato al Censimento del Patrimonio. Ilè statooggi in Campidoglio dal Sindaco Roberto Gualtieri (nella foto) e dall’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Tobia Zevi alla presenza dei diversi partner coinvolti, che continueranno a essere, insieme all’Amministrazione, protagonisti del suo sviluppo. Il lavoro svolto dal Campidoglio è partito nel 2022, con lo studio di fattibilità realizzato dalla fondazione IFEL-ANCI. Ambiziosi gli obiettivi del: innanzitutto, sostituire i tre sistemi attualmente usati ...

Nella splendida cornice di Piazza di Spagna () è andato in scena il sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali d'Italia 2023 , ...sembra essere il principale favorito anche nella"Gualtieri" continua Di Stefano "è il sindaco di, ma è anche il sindaco della Città Metropolitana, che fonda gran parte del suo bilancio sulla tassa per i passaggi di proprietà delle ..."Il provvedimento " spiega Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di, " nasce per potenziare il trasporto pubblico nei territori del X municipio che oggi sono scoperti dal ...

Tenuta di Castelporziano, al via collaborazione con Roma Capitale ... Roma Capitale

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il montepremi e il prize money degli Internazionali BNL d’Italia 2023, per quanto concerne il torneo maschile in quel di Roma (10-21 maggio). La capitale italiana offrirà, come di consueto, uno dei pi ...