Roma | Capello | Ottimo lavoro di Mourinho | mancano giocatori in momento clou

(Di lunedì 8 maggio 2023), 8 mag. (Adnkronos) - (dall'inviato Emanuele Rizzi) "-Bayer Leverkusen? Ho visto l'ultima partita dellaquando faceva i cambi, forse ha un po' esagerato quando alla fine ha messo i tre giovani facendo vedere 'questi sono quelli che ho a disposizione', peròsta facendo un. E' un peccato che proprio neldel campionato e delle Coppe non abbia a disposizione la rosa al completo, un po' quello che ha l'Inter in questo, mentre anche al Milan manca qualche elemento". Sono le parole dell'ex tecnico della, Fabio, conversando con la stampa italiana a Parigi in occasione dei Laureus Awards di cui è Ambassador, parlando ...

divenne un idolo dei tifosi giallorossi, perchè quella rete del francese all'ultimo respiro, valeva un secondo pezzo dello scudetto per gli uomini di, che a fine stagione saranno ...Un lavoro eccezionale, esaltato anche da Fabio. L'ex allenatore di Milan, Juventus eha parlato del suo ex collega in un'intervista rilasciata ai microfoni di 'TvPlay.it': 'Spalletti ha ...... con gli Immortali di Arrigo Sacchi e gli Invincibili di Fabioha vinto tutto quello che c'...se lo ha sfiorato negli Stati Uniti 1994 (quei rigori maledetti) e quattro anni prima nella...

Roma, Capello: "Ottimo lavoro di Mourinho, mancano giocatori in ... Adnkronos

Sono le parole dell'ex tecnico della Roma, Fabio Capello, conversando con la stampa italiana a Parigi in occasione dei Laureus Awards di cui è Ambassador, parlando del momento della Roma in vista ...L'ex allenatore Fabio Capello ha rilasciato un'intervista, in cui si è soffermato sul Napoli di mister Spalletti: 'sentenza' su Kvaratskhelia ...