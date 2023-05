(Di lunedì 8 maggio 2023) Sono state sei le persone arrestate per furti enei pressi delladi. I controlli intensificati come da indicazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso ...

I controlli predisposti dalla Questura disi sono concentrati anche nelle strutture ricettive della zona ed è proprio in un hotel che gli agenti della Sezione Volanti hanno trovato un uomo di ...Si parla spesso di Milano come città pericolosa e ostaggio deima nel resto d'Italia non va molto meglio, soprattutto nelle città turistiche, dove i ...accompagnandone alcune a piazzale...Ma niente, Milano, Napoli, Firenze, Torino o Genova. I malumori del Viminale: "I nostri dati ... European Best Destination ha a quanto pare preso in considerazione il tasso di furti o...

Roma, borseggi e rapine alla Stazione Termini: 6 arresti in poche ore leggo.it

Sono state sei le persone arrestate per furti e rapine nei pressi della stazione Termini di Roma. I controlli intensificati come da indicazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ...Gli italiani hanno paura ad uscire la sera. E da quando è scoppiata la pandemia hanno più ansia di subire un reato. Questo è quanto emerge dall'indagine ...