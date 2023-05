Roma | Abraham | “Sarebbe un sogno vincere l’Europa League”

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 maggio 2023) “Asono diventato più sicuro di me. Al Chelsea ero conosciuto come ‘il giocatore dell’accademia’, e penso che venendo qui ho capito che è arrivato il momento di tirare fuori la mia personalità e mostrare al mondo quello che so fare”. Lo ha detto Tammy, attaccante della, ai media della Uefa in vista della semifinale di Europacol Bayer Leverkusen. Parlando di Mourinho, invece, ha aggiunto: “Da me si aspetta che lavori sodo, che trascini compagni e tifosi, ed è in quel momento che gioco il mio calcio migliore”. Sulla stagione giallorossa poi spiega: “È stata una buona annata ma il nostro obiettivo è sollevare un trofeo alla fine della stagione.un. Quando sono arrivato ho ...