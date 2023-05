(Di lunedì 8 maggio 2023) Unaè statadi una tentata estorsione e solo grazie all’intervento dele deldello stabile è stato evitato che il reato dasi consumasse. I due, infatti, hanno assistito a uno strano movimento e hanno dato l’allarme ai carabinieri che sono prontamente intervenuti e hanno arrestato un uomo. Si finge avvocato e chiede all’anziana un risarcimento Gli uomini dell’Arma della Stazione diTorpignattara, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 28 anni, già con precedenti, gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata in danno di una donna anziana. È stato fondamentale l’intervento dele del ...

Roma, 88enne vittima di un’estorsione da 10mila euro: salvata da giardiniere e portiere Il Corriere della Città

