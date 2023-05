Rogue One | Tony Gilroy commenta le ipotesi che venga distribuito un montaggio alternativo

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il registaha parlato della possibilità che in futuroundel filmOne, il prequel di Guerre Stellari. Molti fan della saga di Star Wars sperano ancora cheundel filmOne, manon sembra d'accordo con loro. Il regista ha inoltreto le tante indiscrezioni riguardanti quanto accaduto nel dietro le quinte e che hanno portato a numerosi cambiamenti nella storia prequel di Guerre Stellari. La reazione del regista diOne, intervistato da The Hollywood ...

La serie Andor che avrebbe dovuto riprendersi i vecchi fan e i nostalgici dinon sta andando bene. La prima stagione di The Mandalorian che è stato un successo straordinario, un miracolo ...... SVU, il video dei titoli di testa in versione Star Wars LEGGI - I Simpson, in arrivo per lo Star Wars Day il nuovo cortoNot QuiteLo Star Wars Day è stato celebrato anche da altri show, ...

Andor 2: gli episodi finali saranno ambientati tre giorni prima di Rogue One.