River Plate-Boca Juniors | un Superclasico con un gol | sette espulsi e una maxi rissa VIDEO

(Di lunedì 8 maggio 2023) Si sa che ilè una delle partite più infuocate del calcio mondiale. Il derby traporta sempre con sé delleoni ma mai come quest’anno forse tutto è esploso a fine partita. A far scattare la scintilla il rigore al 93? trasformato da Miguel Borja. Il 260° derby argentino ha registrato unrecupero di 18 minuti. Il motivo di tanto recupero non è da rintracciare nelle frequenti interruzioni finalizzate a mantenere un qualche vantaggio. Fino al 93? tutto filava liscio, poi l’arbitro Herrera ha fischiato un rigore in favore della squadra di casa. Sul dischetto va Borja, segna ed esulta con una maglia particolare. Ma mentre lui corre verso la curva, alle sue spalle Palavecino e Romero iniziano a litigare. Le parole volano, i ...

