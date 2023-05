Rinnovo contratto scuola | riprendono le trattative Aran punta a chiudere entro il mese

...De Laurentis non avrebbe avuto motivo di inviargli la pec per far valere la clausola per il...farci nulla perché la clausola era una condizione posta dai procuratori alla stipula del. ......2023 Con il testo del Decreto vengono introdotte tra le causali che rendono possibile il... Durata della proroga Per quanto riguarda la durata dela termine, secondo il Decreto lavoro ...... a scudetto ancora caldo, l'intervista di Paolo Maldini che squarcia il velo sui rapporti con la proprietà e il lungo tira e molla fino alin extremis deldell'architetto del ...

Contratto a tempo determinato, cosa deve avere dopo le nuove regole Money.it

Dopo l'ennesima delusione europea il Psg prepara la rivoluzione estiva e tra il rinnovo di Messi e il futuro di Neymar, uno dei temi più caldi ...Un altro pomeriggio di sorrisi per il Monza. Con il pareggio conquistato a Torino e il ko della Fiorentina a Napoli, i ...