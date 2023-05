Riforme | Tajani “Siamo pronti | ascoltiamo le opposizioni”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 8 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Noi, vogliamo ascoltare le idee e le proposte delle forze di opposizione perchèassolutamente convinti che lesi debbano scrivere insieme: maggioranza e opposizione”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a margine della presentazione dello studio del Parlamento europeo sui costi della non Europa. “Ci auguriamo che l'opposizione risponda sostanzialmente al nostro invito.a lavorare in Parlamento per garantire più stabilità all'Italia, l'obiettivo è avere più governi stabili, ma avere anche sul palcoscenico internazionale la stessa persona per tutta la legislatura. Questo significa avere più credibilità ma non solo, i nostri concittadini vogliono più stabilità, fondamentale per affrontare ...