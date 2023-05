Riforme senza testo Meloni vede le opposizioni per annusare l' aria | teme l' effetto Renzi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 8 maggio 2023) Gli sherpa registrano una convergenza tra settori della maggioranza e Terzo polo sull’ipotesi di premierato, sulla quale convergerebbe Forza Italia e che non risulterebbe sgradita nemmeno a Fdi. Ma per il momento sono solo chiacchiere: un canovaccio legislativo non c'è ancora