Riforme | Meloni alla vigilia del tavolo | “Sono una priorità | basta a governi nati in laboratorio”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 8 maggio 2023)atto primo. Riflettori puntati suldi confronto con le opposizioni voluto dal premier Giorgia, convocato per domattina a Palazzo Chigi. La dimostrazione – sottolineano dal centrodestra – di una disponibilità e apertura che, a parti invertite, idi centrosinistra non hanno dimostrato. I paletti del governo soni chiari: sì al dialogo e a una possibile condivisione ma senza no pregiudiziali.prioritarie. Serve stabilità È lo stesso premier da Ancona per la chiusura della campagna elettorale a ribadire il senso dell’appuntamento di domani. E a respingere la narrazione delle opposizioni. Che accusano la maggioranza di spostare con lel’attenzione dai problemi veri del paese. “Le opposizioni ...