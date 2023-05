Riforme | Meloni a opposizioni | Le vorrei condivise ma io le faccio comunque

(Di lunedì 8 maggio 2023) Certo, da alcune dichiarazioni che leggo vedo delle chiusure pregiudiziali del tipo 'non vogliamo nemmeno parlarne' e non è quello che auspico. Dopodiché, io non arrivo con la mia ricetta o un ...

"Le opposizioni dicono che non è una priorità - scandiscerispondendo a distanza a quanto ... "L'atteggiamento che mi aspetto" dal tavolo sulleal via da domani "è lo stesso che offro io: ...Roma, 8 mag. Il sogno e' il presidenzialismo, ma Giorgiae' aperta a ogni soluzione che garantisca governabilita' e stabilita'. Cosi' la presidente ...Montecitorio per un confronto sulle...... prima i 5s - E' stato aggiornato il calendario degli incontri della Presidente del Consiglio, Giorgia, con le delegazioni delle forze politiche di opposizione in merito al tema delle...

Il premier Giorgia Meloni vuole una riforma "ampiamente condivisa", ma alla vigilia del confronto con le opposizioni avverte che non accetterà "atteggiamenti aventiniani o dilatori". E spiega che ...Ancona, 8 mag. - (Adnkronos) - 'Vorrei fare una riforma il più possibile condivisa, ma io la faccio comunque perché il mandato l'ho ricevuto ...