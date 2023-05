Riforme | la contro-proposta sul presidenzialismo di Schlein al faccia a faccia con Meloni | il piano dem che guarda alla Germania

(Di lunedì 8 maggio 2023) La settimana politica si apre con il confronto tra maggioranza e opposizioni sul tema delle. Tante le proposte sul tavolo dell’esecutivo: dall’elezione diretta del presidente della Repubblica all’ipotesi di una nuova legge elettorale. Domani la premier GiorgiaincontreràCamera dei Deputati le delegazioni dei principali partiti e gruppi parlamentari. E in vista delcon la presidente del Consiglio, Ellychiarisce la posizione del Partito democratico: «Noi siamo un partito responsabile, per questo ascolteremo il governo – ha detto stamattina la segretariariunione dei dem – Sediamoci al tavolo. Possiamo ragionare su ipotesi che garantiscano maggiore governabilità e rappresentanza, ma ...

Speriamo che non ci sia un muromuro'. Lo ha detto il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani , a SkyTg24, in merito al tema delle. Che poi ha aggiunto: 'Obiettivo è ...I tre nomi più papabili sembrano essere quelli del capogruppo al Senato Francesco Boccia, della capogruppo alla Camera Chiara Braga e del responsabiledel Pd Alessandro Alfieri. Le aperture ......" Oggi preparano anche un assalto all'assetto costituzionale dello Stato con le cosiddette. ...la loro volontà a una condizione di irregolarità e invisibilità, non può che crescere il ...

Riforme, la contro-proposta sul presidenzialismo di Schlein al faccia ... Open

Il trasporto via taxi resta un settore impermeabile alla concorrenza: lo scorso luglio infatti è stato stralciato dal Ddl concorrenza l’articolo che avrebbe introdotto una riforma della categoria dei ...Roma, 8 mag. (askanews) - Nuova contestazione per Emmanuel Macron e la sua riforma delle pensioni a Lione. Il presidente francese, dopo ...