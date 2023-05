Riforme | il Pd chiude | «Le priorità sono altre» Tajani | «Avanti anche da soli»

Infine,dando la sua opinione sul confronto maggioranza - opposizione sulleistituzionali. L'augurio, afferma Casini, è che 'si risolva in un dialogo sostanziale e non in una partita ...L'augurio mio personale è di tornare già domani a proporrecome Silvio Berlusconi faceva ... non una che prima annuncia la raccolta firme per abrogare il reddito di cittadinanza e poila ...La giornata sicon l'intervento di Antonio López - Isturiz - White, segretario dell'... Sabato poi ci si concentra sul tema delle "necessarie" con Maria Elisabetta Alberti Casellati e i ...

**Riforme: Meloni vede opposizioni, inizia +Europa alle 12.30, chiude Pd alle 18.30** La Sicilia

La settimana si chiuderà con la prova delle urne: per la maggioranza che sostiene l’esecutivo l’appuntamento elettorale fornirà l’occasione per misurare il grado di consenso di cui gode tra gli italia ...Meloni riceve le opposizioni martedì per discutere delle riforme istituzionali. Schlein teme che non si tratterà di “un momento di vero confronto, ma solo l’ennesima operazione per distogliere ...