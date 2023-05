Riforme | Gribaudo Pd | ' paletti su presidenzialismo | su sistema alla tedesca ragioniamo' Rpt

Oggi sono con noi, in ordine di scaletta: Chiara(vice presidente Pd) e Flavio Tosi (FI), Eric Jozsef (Liberation) e Marino Niola. Da Montecitorio, Gabriele Rizzardi. Da Genova, Matteo Macor,...Oggi sono con noi, in ordine di scaletta: Chiara(vice presidente Pd) e Flavio Tosi (FI), Eric Jozsef (Liberation) e Marino Niola. Da Montecitorio, Gabriele Rizzardi. Da Londra, Enrico ...... è il riferimento per cambiare il Paese e fare le. E non permetteremo a nessuno di ... Le fa eco, la vice del partito, Chiarache accusa l'esecutivo di "insultare il primo maggio ...

Riforme: Gribaudo (Pd), 'paletti su premierato, su sistema alla ... Il Tirreno

Roma, 8 mag (Adnkronos) – I paletti noi li puntiamo sul presidenzialismo. Su un cambiamento alla tedesca possiamo provare a ragionare”. Lo ha detto la deputata del Pd Chiara Gribaudo, vice presidente ...Roma, 8 mag (Adnkronos) – “I paletti noi li puntiamo sul presidenzialismo. Su un cambiamento alla tedesca possiamo provare a ragionare”. Lo ha detto la deputata del Pd Chiara Gribaudo, vice presidente ...