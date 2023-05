(Di lunedì 8 maggio 2023) Francesco: "Dire che il Presidente del Consiglio non rispetta e non si riconosce nella Costituzione mi sembra un po' esagerato anchenel discorso di insediamento prende le distanze in ...

...rivolta di Napoli con le famiglie che lanciavano i mobili dalle finestre contro i nazifascisti credo possa essere una straordinaria occasione per la Presidente del Consiglio" - Francesco: "...Tutti i principi sono sposati, non ci sonoin arrivo o grandi eventi in programma. L'erede ... si faccia promotore di un'ondata dianche a rischio di mettersi in rotta di collisione ......rivolta di Napoli con le famiglie che lanciavano i mobili dalle finestre contro i nazifascisti credo possa essere una straordinaria occasione per la Presidente del Consiglio" - Francesco: "...

Riforme, Giubilei: 'Meloni ha i titoli perché votata dagli italiani' TGLA7

Francesco Giubilei: "Dire che il Presidente del Consiglio non rispetta e non si riconosce nella Costituzione mi sembra un po' esagerato anche perché nel discorso di insediamento prende le distanze in ...Ora che l'incoronazione di Carlo III è finita, i cavalli tornano nelle stalle, le carrozze nei depositi, gli abiti cerimoniali e le scintillanti uniformi vengono riposte negli armadi e ...