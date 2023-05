Riforme | da Pd-M5s no presidenzialismo e si guarda a referendum

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ancora una volta le opposizioni si presentano divise di fronte al governo. Al tavolo delleconvocato domani da Giorgia Meloni Pd, M5s e centristi arrivano in ordine sparso, ognuno avendo in testa un'idea diversa su come affrontare la sfida della presidente del Consiglio. Persino 5 stelle e democratici, che pure nel merito della questione hanno idee abbastanza simili, di fatto si muovono separatamente, secondo quella logica di competizione a tutto campo che ormai contraddistingue i rapporti tra i due partiti e che con la vittoria di Elly Schlein alle primarie si è persino accentuata.Per non parlare poi di Azione-Iv, con Matteo Renzi che apre all'elezione diretta del premier con la formula del "sindaco d'Italia" e con Carlo Calenda che in maniera più generica parla di "premierato" e chiede di salvare il ruolo del capo dello Stato. Sullo ...