Riforme | Ciriani | “Se ‘niet’ da opposizioni avanti da soli | ma non è nostro obiettivo”

(Di lunedì 8 maggio 2023) (Adnkronos) – “L’Italia ha bisogno di stabilità, domani sarò anch’io al tavolo. Speriamo che non ci sia un muro contro muro”. Così il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca, ospite di SkyTg24, parlando del confronto di domani tra il premier Giorgia Meloni e le, sul tema delle. “è farle, non andremo con una soluzione preconfezionata, sulla formula possiamo ragionare”, sottolinea. “Se ci sarà un, chiaramente andremoda, ma questo non è il”, conclude. L'articolo proviene da Italia Sera.

Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Lucaa Sky Tg24. .Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, intervistato a Sky Tg24."Siamo disponibili al confronto con le opposizioni, se ci fosse un niet dovremmo andare avanti da soli ...Così il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca, ospite di SkyTg24, parlando del confronto di domani tra il premier Giorgia Meloni e le opposizioni , sul tema delle. Leggi ...

Riforme, Ciriani: "Se 'niet' da opposizioni avanti da soli, ma non è ... Adnkronos

"Noi non ci impicchiamo ad una soluzione imponendola agli altri. Sulla formula si può ragionare ma l'importante è che ci sia la volontà di collaborare. Siamo disponibili al confronto. (ANSA) ...(Adnkronos) - "L'Italia ha bisogno di stabilità, domani sarò anch'io al tavolo. Speriamo che non ci sia un muro contro muro". Così il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite di ...