Riforme | Boschi | ' nessuna guerra a Meloni | premierato scelta più saggia'

(Di lunedì 8 maggio 2023) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Noi siamo disponibili sullecostituzionali perché siamo persone serie e non faremo alla destra quello che la destra ha fatto a noi nel 2016: su quasi tutte le modifiche erano d'accordo ma decisero di votare contro solo per mandare a casa Renzi. Noi non vogliamo usare leper fare laalla premier. Direi che questo è già un segno di grandissima responsabilità. Sul resto rimaniamo all'opposizione". Lo afferma Maria Elena, deputata di Italia viva ed ex ministra per le, intervistata da 'Libero'. Penso che sia piùl'elezione diretta del premier, il modello del sindaco d'Italia. Penso -dice- che la destra arriverà a proporci questo". Un premier che dovrebbe avere il potere di "nominare e rimuovere i ministri. Essere il ...

... ha fatto sapere di avere scritto alla premier per chiedere un incontro sulle. Ma è un ... Maria Elenein un'intervista a Libero dice: "Oggi il Pd dice no al sindaco d'Italia, ma D'Alema ......i due capigruppo di camera e senato Chiara Braga e Francesco Boccia e il responsabiledel ... e soprattutto, negli scorsi anni, ha partecipato alle campagne per il No alla riforma Renzi -...... dovrebbero far parte i capigruppo Braga e Boccia e il responsabiledella segreteria, ... l'ex ministra Maria Elenae la capogruppo al Senato Paita. Sia Azione che Italia viva non hanno ...

Riforme: Boschi, 'nessuna guerra a Meloni, premierato scelta più ... La Nuova Sardegna

Il ministro mette in guardia dem e grillini: "Sì al confronto e alle correzioni, no ai veti". Pure la Boschi stana Schlein e Conte: "Noi disponibili, non è una guerra a Meloni" ...Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Noi siamo disponibili sulle riforme costituzionali perché siamo persone serie e non faremo alla destra quello che la destra ha fatto a noi nel 2016: su quasi tutte le modif ...