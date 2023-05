Rifiuti | Provincia alle strette | “Ceda il ramo d’azienda di IrpiniAmbiente o interverrà la Regione di forza”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa strada per la gestione del ciclo integrato deiindi Avellino resta quella indicata dall’Ato. Almeno per il momento, e al netto delle dovute verifiche in corso anche per il mancato rispetto dei termini per la costituzione della nuova società. Non solo la conferma del viceGovernatore, Fulvio Bonavitacola, presente al vertice istituzionale promosso dai consiglieri regionali irpini, ma anche il dato finale dopo l’incontro fiume tenutosi questo pomeriggio al Polo Giovani di Avellino, indica la medesima strada. Del resto la legge regionale 14/2016 ha chiaramente superato le competenze della Province in materia di gestione dei, affidandoleAto. E i consiglieri regionali lo ricordano. Presenti un nutrito gruppo di sindaci irpini o loro delegati, a partire da quello ...