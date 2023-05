Richard Dreyfuss critica i nuovi requisiti di diversità imposti dagli Oscar | Mi fanno vomitare

(Di lunedì 8 maggio 2023) 'Non potrò mai interpretare un personaggio di colore?'si oppone alle nuove regole di rappresentazione dellache limitano la libertà artistica agli. Il premioci va giù pesante nelre istandard die inclusione introdotti dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, affermando che iaggiornati per la contesa dell'"lo". I commenti disono arrivati ??durante un'intervista su Firing Line With Margaret Hoover della PBS, in cui l'attore ha affrontato temi come l'educazione civica negli Stati Uniti e le nuove iniziative ...

'Non potrò mai interpretare un personaggio di colore' Richard Dreyfuss si oppone alle nuove regole di rappresentazione della diversità che limitano la libertà artistica agli Oscar.Richard Dreyfuss, interprete di film storici come American Graffiti, Lo squalo e Incontri ravvicinati, in un'intervista si è scagliato contro le regole di inclusività di Hollywood, concentrandosi sull ...