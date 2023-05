Ricerca | smaltire una “grande abbuffata”? Il tempo dipende da un ormone

(Di lunedì 8 maggio 2023) La reazione a una “” ad alto contenuto di carboidrati non e’ la stessa per tutti. C’e’ chi riesce a smaltirla meglio di altri, e questoin parte dal nostro profilo metabolico. Per capire se siamo tipi con un metabolismo piu’ risparmiatore o dispendioso, che tendono cioe’ a bruciare piu’ o meno carboidrati, c’e’ un’importante sentinella, l’glp1. Un nuovo studio pubblicato su Obesity e condotto dall‘Universita’ di Pisa presso l’ente diNIH negli Stati Uniti ha indagato il ruolo di questo, quantificando per la prima volta le variazioni di concentrazione nel sangue in risposta una dieta ipercalorica ad alto contenuto di carboidrati. La sperimentazione ha riguardato 69 soggetti che hanno ingerito circa 4000 kilocalorie (ossia il doppio rispetto ...

... considerato un emergenza, per commissariare la realizzazione dell'opera necessaria ai ... Alladi un'alternativa che non sono mai riusciti a spiegare. Da qui nasce l'accordo che Ama, ...Molta della sua attuale attività disi svolge presso l'Azienda ospedaliera universitaria pisana (Aoup) dove dal 2019 è in funzione una camera metabolica, la prima in Toscana e la quarta tutta ...... nel tempo le aziende produttrici hanno puntato su unacostante nel campo del progetto e ... Era più che altro un incontro tra addetti ai lavori perla stanchezza della giornata, ...

Smaltire un’abbuffata Un ormone ci dice chi l’assimila di più LA NAZIONE

La reazione a una “grande abbuffata” ad alto contenuto di carboidrati non e’ la stessa per tutti. C’e’ chi riesce a smaltirla meglio di altri, e questo dipende in parte dal nostro profilo metabolico.Lo studio condotto dall’università di Pisa presso l'ente di ricerca americano Nih è stato pubblicato su 'Obesity' ...