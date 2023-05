Ricerca | ' grande abbuffata' | un ormone ci indica quanto riusciamo a smaltirla

Leggi su iltempo

(Di lunedì 8 maggio 2023) Pisa, 8 mag. (Adnkronos Salute)() - La reazione a una '' ad alto contenuto di carboidrati non è la stessa per tutti. C'è chi riesce ameglio di altri, e questo dipende in parte dal nostro profilo metabolico. Per capire se siamo tipi con un metabolismo più risparmiatore o dispendioso, che tendono cioè a bruciare più o meno carboidrati, c'è un'importante sentinella, l'glp1. Un nuovo studio pubblicato su 'Obesity' e condotto dall'Università di Pisa presso l'ente diNational Institutes of Health negli Stati Uniti ha indagato il ruolo di questo, quantificando per la prima volta le variazioni di concentrazione nel sangue in risposta una dieta ipercalorica ad alto contenuto di carboidrati. La sperimentazione ha riguardato 69 soggetti che hanno ...