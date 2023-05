Retroscena sul rapporto tra Angelina Mango e Wax | “Inseparabili | si appartano”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Iltrae Wax è davvero molto speciale. Durante la semifinale di Amici 22, lui le ha anche dedicato un brano e delle bellissime parole. Nonostante questa vicinanza e l’affetto che traspare, persino Maria De Filippi è più volte intervenuta a calmare il gossip, affermando che i due cantanti sono solo molto amici. Eppure, una storia pubblicata da Amedeo Venza, sta facendo tornare l’indiscrezione. L’esperto di gossip ha scritto che delle fonti attendibili che stanno dietro le quinte del serale, hanno fatto sapere chee Wax sono, siinsieme e si sostengono a vicenda. Sarebbero molto affiatati e in molti scommettono che, dopo Amici, i due proveranno a frequentarsi fuori dal programma tv. Ora sono troppo concentrati sulla gara e forse ...

Vittoria Deganello: la veritàrapporto con il padre di sua figlia Vittoria Deganello si sta godendo il primo periodo da neomamma della piccola Ginevra e, sui social, ha svelato alcuni...piatto una rete ferroviaria e marittima fra Medio Oriente e Asia Stati Uniti, Arabia Saudita e ... Il:un forum per infrastrutture e la sfida a Pechino Axios riferisce che l'idea della "...Stando all'Equipe dall'Arabia Saudita potrebbe arrivare un'offerta importante per lui dopo aver preso Cristiano Ronaldo e con le vocisogno Messi (anche se per la Pulce prima potrebbe esserci il ...

Button, il retroscena sul mancato approdo in Ferrari: «Un vero peccato, accordo sfumato perché...» Formula1 Web Magazine

Nel corso della semifinale d i Amici 22 , andata in onda sabato 6 maggio, Wax si è reso protagonista di una nuova dedica nei confronti di Angelina Mango . L’allievo di Arisa ha ...Jenson Button in Ferrari Il campione del mondo 2009 ha svelato un importante retroscena di mercato che lo ha visto ad un passo da Maranello. L'inglese infatti sarebbe potuto diventare un pilota del C ...