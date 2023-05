Renato Zero | 246 161 presenze per “Zero a Zero”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 8 maggio 2023) foto di Simone CecchettiROMA – Se l’eterno duello trasi è risolto in un bel pareggio, a vincere e trionfare in questi ultimi mesi è stata di certo la musica live. Si è concluso con un trionfo nella sua Roma “– Una sfida in musica”, il tour prodotto da Tattica che a partire da marzo ha vistoportare sui palchi dei principali palasport tutto il suo mondo di artista rivoluzionario, autentico catalizzatore di energia ed entusiasmo. Ventiquattro gli appuntamenti da tutto esaurito con spettatori accorsi da tutta Italia per partecipare all’iconica e imperdibile sfida in musica, per un totale di 246.162 ...