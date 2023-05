Reinvestiva capitali illeciti al Nord | sequestrati 8 milioni a imprenditore ennese

Cannata, che nel tempo si è occupato di reimpiegareilleciti in attività produttive del nord Italia , in particolare nei settori della compravendita di autovetture di grossa cilindrata, è ...Cannata, che nel tempo si è occupato di reimpiegareilleciti in attività produttive del nord Italia , in particolare nei settori della compravendita di autovetture di grossa cilindrata, è ...

171° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI ... Questure sul web

Beni per 8 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di finanza di Caltanissetta a un esponente della criminalità organizzata ennese . Il ...