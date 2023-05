(Di lunedì 8 maggio 2023)completa del nuovodell’azienda cinese,SE, un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità prezzo indirizzato alla multimedialità. Bentornati su Tuttotek per lacompleta del10.4, il nuovo mid-range dell’azienda cinese. Un prodotto, vi anticipiamo, davveroed in linea con la qualità che da sempre contraddistingue questo brand un po’ sfortunato. Scopriamo insieme le sue peculiarità. Scheda tecnicaSE Display: 10,4? IPS, 60Hz, 2K (1200 x 2000) SoC: Qualcomm Snapdragon 680 a 6nm, 4 × Cortex-A73 2,4 GHz + 4 × Cortex-A53 1,9 GHz GPU: Adreno 610 RAM: 4GB Memoria interna: 64GB Fotocamera posteriore: 5 MP ...

Per tutte le informazioni del caso, come sempre, potete fare riferimento alla nostradiWatch Buds , ma sappiate che la resa audio è ottima , al netto di qualche limite con la ...Attualmente infatti questo standard è supportato solo da alcuni modelli di Oppo eoltre che ovviamente dai telefoni Nothing . In aggiunta a ciò vale la considerazione generale sugli ...Questo sì che è essere smart! Più utile di quel che si pensiWatch Buds è più di un semplice accessorio per ascoltare la musica o guardare l'ora. Si tratta anche di uno strumento per tenere ...

Recensione Huawei Matepad SE: il tablet equilibrato tuttoteK

Occhio alle tante offerte sulle schede Micro SD Lexar valide per la giornata di oggi: gli sconti riguardano le schede di classe A1 e A2 ...I Nothing Ear (2) hanno diverse similitudini con una lunga serie di dispositivi concorrenti. Tra le più notevoli c’è l’attivazione e lo spegnimento a seconda che siano indossati oppure no, la ...