Rebus Gdf per Meloni | si cerca l' intesa sul comandante

L'unica certezza e' che da mercoledi' Giuseppe Zafarana diventera' presidente dell'Eni. Nel governo non c'e' ancora intesa su chi prendera' il suo posto come comandante della Guardia di finanza, ma ...Dopo lo scontro di giovedì scorso tutto interno alla maggioranza sul nuovo comandante generale delle Fiamme Gialle, è corsa contro il tempo per evitare che lasi trovi senza un vertice nel ...Dopo lo scontro di giovedì scorso tutto interno alla maggioranza sul nuovo comandante generale delle Fiamme Gialle, è corsa contro il tempo per evitare che lasi trovi senza un vertice nel ...

Rebus nomine per il governo: attesa per i vertici di Gdf e Polizia Il Sole 24 ORE

L'unica certezza e' che da mercoledi' Giuseppe Zafarana diventera' presidente dell'Eni. Nel governo non c'e' ancora intesa su chi prendera' il ...La settimana si chiuderà con la prova delle urne: per la maggioranza che sostiene l’esecutivo l’appuntamento elettorale fornirà l’occasione per misurare il grado di consenso di cui gode tra gli italia ...