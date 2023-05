Real Madrid-Manchester City è già iniziata Guardiola | “Non è una rivincita” Ancelotti | “Se difendi bene | nel caso peggiore pareggi”

(Di lunedì 8 maggio 2023) È già cominciata, a parole, la sfida trache domani sera, martedì 9 maggio, saranno di fronte per la semifinale di andata di Champions League. Si tratta di un remake della semifinale della passata stagione quando ad accedere all’ultimo atto (e poi ad alzare il trofeo) furono gli spagnoli che eliminarono izens con un risultato aggregato di 6-5. L’allenatore del club inglese, Pep, però ha provato a gettare acqua sul fuoco: «Fu tosta come eliminazione dopo aver fatto una buona prova in casa. Al ritorno non siamo stati bravi abbastanza e abbiamo fatto i complimenti al. Non siamo qui per una, è solo una nuova opportunità per raggiungere la finale e vincere la ...

