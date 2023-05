Re Carlo | le sue parole dopo la partenza di Harry | delusione e saluto ad Archie

Leggi su biccy

(Di lunedì 8 maggio 2023) I media di tutto il mondo si sono chiesti per mesi se il Principee Meghan Markle sarebbero stati invitati all’incoronazione di Ree della Regina Camilla e se nel caso avrebbero accettato l’invito. Alla fineè tornato a Londra da solo, ha partecipato alla cerimonia a Westminster Abbey, ma pocoè tornato in California per festeggiare il compleanno del figlio(questa almeno è la versione ufficiale). Ree la reazione alladel figlio minore. Stando a quello che riporta il Mirror, il sovrano non avrebbe preso benissimo l’assenza dial pranzo della sua incoronazione. Pare che Reabbia reagito con amarezza eall’invito declinato da parte del figlio. Secondo la ...