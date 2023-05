Re Carlo infastidito all’incoronazione | qualcosa è andato storto

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ad un certo punto della cerimonia d’incoronazione, che ha avuto luogo lo scorso sabato 6 maggio 2023 a Londra, Reè apparso. Il sovrano d’Inghilterra ha detto alcune parole soltanto a Camilla ma un esperto di labiale ha tradotto il messaggio. Il monarca in quel momento era particolarmenteperché le cose non stavano andando secondo i piani: cosa hanno scoperto. (Continua dopo le foto) Leggi anche: ReIII perseguitato dalla sfortuna, il gesto che ha sconvolto tutti Leggi anche:III, tremendo imbarazzo durante la cerimonia: è successo di tutto Non sarebbetutto liscio nel giorno dell’incoronazione di ree della regina Camilla. Sky News ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Twitter, un video girato il 6 ...

Quandofinalmente è potuto scendere, avrebbe pronunciato alcune frasi rivolgendosi alla moglie Camilla intercettate da uno spettatore: 'Non possiamo mai essere puntuali, succede sempre qualcosa ...'È il mio', disse lui. 'Mi fa star male', risposi. Si allontanò imprecando. Comunque in ... Solo una volta il produttorePonti ci provò in maniera maldestra, ma lo gelai. Era il 1966, ...Una "normale" famiglia reale. Questo il commento di molti inglesi, quando la stampa scandalistica ha pubblicato un video, con tanto di lettura del labiale, di unRe, mentre attende di entrare all'Abazia di Westmister per essere incoronato . Proprio come succede in ogni famiglia c'è chi è puntualissimo e chi fa tutto all'ultimo momento, come ...

Re Carlo infastidito prima dell'ingresso a Westminster, la lettura del ... Fanpage.it

Un video di Sky News mostra Re Carlo brontolare infastidito prima dell’ingresso nell’abbazia di Westminster il giorno dell’incoronazione ...Durante l'atteso evento dell'incoronazione del nuovo sovrano, avvenuta il 6 maggio, l'arrivo in ritardo del principe William e Kate avrebbe causato un po' di malumore, e avrebbe costretto Carlo e Cami ...