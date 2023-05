Re Carlo e gli inglesi ci ricordano l’importanza dei simboli God Save the King

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 8 maggio 2023) Scrivo queste note mentre è ancora in corso la cerimonia d’incoronazione di ReIII d’Inghilterra e mi sorgono, spontanee, alcune riflessioni che la bellissima cerimonia in mondovisione propone a tutti noi. Indipendentemente dalle posizioni personali sulla monarchia inglese, non v’è dubbio alcuno che, come già accadde per il funerale della Regina Elisabetta II, chiunque al mondo ha potuto constatare quale enorme significato abbiano inel cerimoniale di Stato d’Oltremanica. In un mondo ove sembra ormai rilevare soltanto il contenuto, quale esso sia, rispetto alla forma, verrebbe da chiedersi se non si stia commettendo l’errore di svilire anche i contenuti più sostanziosi, se li si privi di quei riferimenti ideali ai quali facciano riferimento. In altre parole, sorge un dubbio, che a vedere come gliancora ci ...