Razzismo negli stadi | Matteo Salvini | “Ci sono gli elementi per individuare i responsabili”

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 maggio 2023) Per contrastare gli episodi didi calcio italiani “citutti gliper, isolare e impedire a certe persone di frequentare i campi da calcio”. Lo ha detto il ministro, oggi in Umbria: “Ma il dramma educativo e lo dico da papà che ha seguito il figlio nei tornei degli oratori e amatoriali – ha aggiunto il ministro delle infrastrutture e trasporti – spesso e volentieri è il cretinismo di qualche adulto”. E ancora: “Vedo scene su campi di parrocchia – ha sottolineato– cheal di là del bene e del male di ogni intelligenza. Alloo certa gente non deve entrare”. Poi la conclusione: “E se c’è il babbo del bimbo di otto anni che ...