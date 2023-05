Razzismo | Infantino sul caso Vlahovic | “Inaccettabile | servono sanzioni severe”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Attraverso una storia postata sul suo profilo Instagram, Gianniha preso le difese di Dusan, vittima di insulti razzisti durante il match Atalanta-Juventus. Il presidente della Fifa ha scritto un lungo messaggio in cui condanna ile invoca peneper coloro che offendono altre persone. “Nel calcio non c’è posto per ilo qualsiasi altra forma di discriminazione. È assolutamentel’insulto razzista rivolto ieri dai tifosi nei confronti di Dusan, attaccante della Juventus, durante la partita di Serie A contro l’Atalanta. Non si tratta di un episodio isolato e chiedo alle autorità competenti di garantire l’applicazione diper contrastare tali episodi e fungere ...

La verità è che sia Ceferin sia il presidente della Fifasono degli usurpatori di ... Perché non si riesce ad estirpare ildagli stadi " La società è razzista . Il calcio ci prova a ...Montecarlo (Principato di Monaco) 29/05/2022 - gara F1 / foto Imago/Image Sport nella foto: GianniONLY ITALYcontro ila sostegno dell'attaccante serbo della Juventus, ...Gianni, presidente della Fifa, è sceso in campo a difesa di Dusan Vlahovic, vittima di cori ... In un post pubblicato sui social si legge: 'Nel calcio non c'è posto per ilo qualsiasi ...

Infantino su Vlahovic e razzismo: "Inaccettabile, io e la Fifa al suo fianco" Tuttosport

Anche Gianni Infantino, presidente della Fifa, attraverso Instagram, interviene sul caso Vlahovic, vittima di cori razzisti ...Le numerose polemiche nate dopo i cori razzisti di ieri giunti dalla curva dell'Atalanta nei confronti di Vlahovic, non sono destinate a placarsi. In tal senso è intervenuto anche il presidente della ...