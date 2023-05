Ravenna | incendio in distilleria a Faenza | in fiamme 15 silos

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nessuna persona coinvolta I vigili del fuoco sono impegnati con dieci squadre per l’divampato in una: sono interessati dalle15da 200 mc di alcol. Come fanno sapere gli stessi vigili del fuoco in un tweet, nessuna persona risulta coinvolta e le operazioni sono in corso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Paura vicino. Un vastoha colpito in mattinata la cantina vinicola Caviro di Faenza , nel Ravennate. La colonna di fumo è visibile da diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute ...'In questi minuti abbiamo appreso che purtroppo una grande azienda nella zona di via Morgagni è stata interessata da un grosso. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono sul posto al ...I vigili del fuoco sono impegnati con dieci squadre per l'divampato in una distilleria a Faenza: sono interessati dalle fiamme 15 silos da 200 mc di alcol. Come fanno sapere gli stessi vigili del fuoco in un tweet, nessuna persona risulta coinvolta ...

Faenza emergenza incendio Caviro: ecco le vie che devono essere evacuate Ravennawebtv.it

Lo annunciano i vigili del fuoco, al lavoro a Faenza. I video dal posto L’incendio scoppiato in tarda mattinata di oggi, 8 maggio, nello stabilimento della cooperativa Caviro a Faenza ha coinvolto 15 ...Non c’è pace per Faenza. Mentre ancora si sta cercando di ripulire la città dall’acqua e dal fango dell’alluvione, ecco che un’altra emergenza l’attanaglia: è scoppiato infatti attorno… Leggi ...