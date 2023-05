Scena raccapricciante a, in provincia di, dove un autobus turistico è precipitato da un dirupo facendo un volo di 20 metri. La spaventosa caduta si è poi arrestata sul muro di una casa sottostante. L'...31 E' deceduto il conducente dell'autobus gran turismo è precipitato a, sull'Alta Costiera Amalfitana, in provincia di, facendo un salto di una quarantina di metri. A bordo c'era il solo autista: Nicola Fusco, 28 anni, figlio del titolare della ditta di ...Il comune della provincia diè nota anche come 'Città della musica' e ospita ilFestival nei giardini di Villa Rufolo e nell'auditorium progetto dall'archistar Oscar Niemeyer.

Ravello (Salerno), precipita bus turistico: morto l'autista TGCOM

Lunedì mattina un autobus turistico è caduto in un dirupo a Ravello, nella Costiera amalfitana, in provincia di Salerno. A bordo non c'erano passeggeri ma ...Un volo di venti metri, che non ha lasciato all’unica persona a bordo in quel momento. Stamattina a Ravello, in provincia di Salerno, un autobus gran turismo è precipitato. Il veicolo stava percorrend ...