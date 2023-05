(Di lunedì 8 maggio 2023) commenta Unprivato èto a) facendo un salto di una ventina di metri. Adel mezzo c'eral', di cui al momento non sono note le condizioni. L'...

Un autobus gran turismo è precipitato poco fa a, in provincia di, facendo un salto di una ventina di metri. A bordo, secondo le prime informazioni, ci sarebbe stato solo l'autista che è morto sul colpo. L'autobus stava percorrendo ...Un è precipitato dopo una curva a , in provincia di. Sui tratta di un autobus gran turismo: il mezzo ha fatto un salto di una ventina di metri. Autobus precipita da una scogliera aA bordo, secondo le prime informazioni, c'era solo l'...commenta Un autobus privato è precipitato a) facendo un salto di una ventina di metri. A bordo del mezzo c'era solo l'autista, di cui al momento non sono note le condizioni. L'autobus stava percorrendo la strada che da...

Ravello (Salerno), precipita autobus: a bordo solo l'autista TGCOM

Un pullman turistico è precipitato da un tornante della strada che conduce a Ravello, in Costiera Amalfitana. Il mezzo ha sfondato il parapetto della ...A bordo ci sarebbe stato soltanto il conducente: il mezzo è finito su una casa disabitata. Sul posto soccorritori e forze dell'ordine ...