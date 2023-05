Ravello | minibus turistico precipita in una scarpata | morto l' autista del mezzo

(Di lunedì 8 maggio 2023) Un busto sulla strada che conduce a, sulla Costiera amalfitana. L'nello schianto, a bordo non c'erano altre persone. Il, in una curva, ha sfondato ...

"Apprendiamo con profonda tristezza della morte dell'autista precipitato in un autobus turistico a. Alla famiglia e ai suoi cari esprimo le mie più sentite condoglianze per questa terribile ...E' stato trovato cadavere l' autista delprecipitato poco prima di mezzogiorno a(Salerno) sulla Costiera Amalfitana. F. N., sulla trentina, figlio del titolare della società di trasporto turistico con sede ad Agerola, ha ...Il giovane ha perso il controllo delsu un tornante, mentre percorreva la strada provinciale 55, in località Cigliano, vicino. Il bus ha sfondato il parapetto che delimita la strada ...

Precipita un minibus a Ravello, morto l'autista - MetroNews Metro

Un pullman turistico è precipitato attorno alle 12 a Ravello, in provincia di Salerno, dalla curva di Paolillo, nella strada che conduce da Ravello a Castiglione. Il bus gran turismo ha fatto un salto ...È morto l'autista del bus turistico che stamattina, per cause ancora in corso d'accertamento, è precipitato dalla Provinciale 75 a Ravello. Il conducente del pullman, poco più di 30 anni, N.F. le… Leg ...