Ravello | bus turistico precipita da un tornante | morto il conducente

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 maggio 2023) Un pullmanto attorno alle 12 a, in provincia di Salerno, dalla curva di Paolillo, nella strada che conduce daa Castiglione. Il bus gran turismo ha fatto un salto di una ventina di metri,ndo sul muro di una casa. A bordo, a quanto si apprende, c’era solo l’autista, che èa causa delle gravi ferite riportate. La strada in quel punto è caratterizzata da stretti tornanti ed era bagnata per via della pioggia al momento dell’incidente. su Open Leggi anche: Vittorio Veneto, imbocca l’autostrada contromano e si scontra con due auto.l’uomo, altri due feriti Venezia, sidecar si scontra con un tram: un ferito e traffico bloccato sul Ponte della Libertà Ciro Immobile, il filmato del semaforo “difettoso”: ...