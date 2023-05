Ravello | autobus precipita da una scogliera alta 20 metri | morto l' autista

(Di lunedì 8 maggio 2023) Unto dopo una curva a, in provincia di Salerno. Sui tratta di ungran turismo: il mezzo ha fatto un salto di una ventina di...

L'stava percorrendo la strada che daconduce a Castiglione e, in prossimità di un tornante è precipitato finendo sul muro di una casa sottostante. La conferma che sul bus ci fosse ...Un è precipitato dopo una curva a , in provincia di Salerno. Sui tratta di ungran turismo: il mezzo ha fatto un salto di una ventina di metri.precipita da una scogliera aA bordo, secondo le prime informazioni, c'era solo l'autista: l'uomo sarebbe soltanto ferito. L'stava percorrendo la strada che daconduce ...commenta Unprivato è precipitato a(Salerno) facendo un salto di una ventina di metri. A bordo del mezzo c'era solo l'autista, di cui al momento non sono note le condizioni. L'stava ...

Ravello, bus turistico precipita nel burrone: morto l'autista, unico a bordo ilmattino.it

Grave incidente poco prima di mezzogiorno sulla strada provinciale 75 che da Ravello conduce a Castiglione. Un mini bus turistico di una società di Agerola ha sfondato il muro perimetrale della strada ...A bordo ci sarebbe stato soltanto il conducente: il mezzo è finito su una casa disabitata. Sul posto soccorritori e forze dell'ordine ...