“Rapito” | il nuovo film di Marco Bellocchio

(Di lunedì 8 maggio 2023) ROMA – 1858, quartiere ebraico di Bologna: i soldati del Papa irrompono nella casa della famiglia Mortara. Per ordine del cardinale, sono andati a prendere Edgardo, il loro figlio di sette anni. Secondo le dichiarazioni di una domestica, ritenuto in punto di morte, a sei mesi, il bambino era stato segretamente battezzato. La legge papale è inappellabile: dovrà ricevere un’educazione cattolica. I genitori di Edgardo, sconvolti, faranno di tutto per riavere il figlio. In concorso al Festival di Cannes 2023 e in tutte le sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 25 maggio, con Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala, Leonardo Maltese, Filippo Timi e Fabrizio Gifuni. L'articolo L'Opinionista.