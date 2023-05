Ranking Wta aggiornato a lunedì 8 maggio | Sabalenka insidia Swiatek | best ranking per Trevisan

(Di lunedì 8 maggio 2023) IlWTA2023. Arynavince il Wta di Madrid e prenota il numero uno del mondo. Ormai è solo questione di tempo prima che la bielorussa scavalchi Iga, chiamata a difendere circa 3.000 punti nelle prossime settimane tra Roma e Roland Garros. Al momento, però, al comando rimane la polacca, che anzi incrementa il proprio bottino grazie alla finale raggiunta alla Caja Magica. Scivola al settimo posto invece Ons Jabeur, che non è riuscita a difendere il titolo conquistato l’anno precedente. Buone notizie anche per il tennis azzurro, con Martinache si gode il suo nuovodi numero 18. Sorridono anche Giorgi, Cocciaretto, Paolini ed ...

AtpCarlos Alcaraz non si ferma più. Il giovane talento spagnolo, nella settimana dove ha compiuto 20 anni, bissa la vittoria dello scorso anno e si conferma campione nel Masters 1000 di ...... per poi arrivare l'anno successivo a giocare la sua prima finale in un torneo. Nel 2019 la ... Nello stesso anno ha raggiunto la sua migliore posizione nelmondiale al 21esimo posto. Amanda ...Sorana Cirstea alza la coppa al termine della dura finale del125 di Reus . Due ore e 17 minuti ... 1) e le sue rivali tutte tranne una cona due cifre . Cirstea ha superato in due set ...

Ranking WTA (8 maggio 2023): Sabalenka avvicina Swiatek, Martina Trevisan alla miglior classifica OA Sport

Sloane vince facile in Francia salvo sudare in semi con Svitolina, Sorana conferma un 2023 brillante La prima domenica di maggio riporta alla ribalta due volti noti del panorama tennistico femminile, ...