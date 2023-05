Ranking ATP | perché Carlos Alcaraz tornerà n 1 dopo Roma | il confronto con Djokovic

(Di lunedì 8 maggio 2023) Con la vittoria del Masters 1000 di Madrid, c’è un effetto molto particolare che va a riversarsi sugli Internazionali d’Italia 2023. Al Foro Italico di, infatti, sappiamo che, sebbene per soli cinque punti, Novaksia ancora numero 1 del mondo e, di conseguenza, prima testa di serie. Il serbo, però, resterà leader soltanto fino al termine dell’evento capitolino. Questo, nel preciso istante in cuiscenderà in campo al Foro Italico, sarà automaticamente di nuovo leader delATP. ATP2023, gli italiani in campo oggi nelle qualificazioni: orari e ordine di gioco Il tutto in virtù del fatto chenon può guadagnare alcun punto rispetto ai suoi attuali 6775, avendo vinto la finale del Masters 1000 ...

Sono, infatti, 2 1 le vittorie consecutive sul mattone tritato iberico raggiunte dall'attuale numero 2 del. Seconda posizione nella classificache durerà ancora per poco visto che gli ...NEXT GENFINALS La classifica riservata ai più forti under 21 della stagione (per un evento, ... BESTSono 8 i giocatori che oggi hanno raggiunto il proprio best; tra di loro c'è ...Ilaggiornato a lunedì 8 maggio. L'unica novità in top 10 è il sorpasso di Fritz ai danni di Auger - Aliassime per la nona posizione, ma la notizia principale è un'altra. Grazie al titolo ...

Ranking ATP (8 maggio 2023): Alcaraz vicino a passare Djokovic, Jannik Sinner resta 8°. Matteo Arnaldi in top 100 OA Sport

Ore 18:30, scalinata di Trinità dei Monti. Roma offre un altro scenario suggestivo per il sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali d'Italia, e ne ha ben donde. La Capitale, del resto, ha ...Diverse belle notizie per le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo il “1000” ...