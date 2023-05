Ranking ATP 8 maggio 2023 | Alcaraz vicino a passare Djokovic | Jannik Sinner resta 8° Matteo Arnaldi in top 100

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dopo Madrid cambierebbe poco, se non fosse che cambia tanto a livello di primi 10 e soprattutto di prime due posizioni per una proiezione che, a Roma, vede Carlossemplicemente lanciato in corsia di sorpasso su Novakanche semplicemente partecipando agli Internazionali d’Italia. Intanto, il murciano è a soli cinque punti dal serbo, mentre dietro si amplia leggermente il divario tra Medvedev e Ruud, con il russo che ha poco più di 150 punti sul norvegese. Fatta eccezione per le variazioni di punti, tra i primi otto, e dunque fino a, non cambia niente; a scambiarsi i posti sull’asse americano-canadese sono Taylor Fritz e Felix Auger-Aliassime. Nota di merito per Jan-Lennard Struff, che con la clamorosa finale da lucky loser si invola fino al 28° posto: 37 posizioni ...