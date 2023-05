Rallenta per soccorrere due turiste in autostrada e viene travolto | morto 63enne

Leggi su tpi

(Di lunedì 8 maggio 2023) Poco prima delle 7 del mattino di ieri un uomo, Antonio Scarpa,di Torre Annunziata, storico dipendente della Yma, èsul tratto dell’A3 Napoli-Pompei-Salerno tra le uscite di Torre del Greco e Torre Annunziata Nord, al chilometro 16 e 500, in direzione sud. Con la sua auto avevato per prestare soccorso a due donne che avevano avuto un incidente, ribaltandosi. Lo schianto è avvenuto in una giornata in cui molti turisti avevano deciso di spostarsi per raggiungere le aree archeologiche, la Penisola Sorrentina e le altre località di mare. Tre veicoli sono rimasti coinvolti: sul caso indagano gli agenti della polizia stradale di Angri, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata. Un 26enne, alla guida del van che hal’auto di Scarpa, è stato iscritto al registro ...