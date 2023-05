Rai | si è dimesso l’Ad Fuortes

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’Amministratore delegato della Rai Carloha comunicato oggi le sue dimissioni al ministro dell’Economia e delle Finanze. Sulla decisione,ha affermato: “Da decenni – ha detto – lavoro nell’amministrazione pubblica e ho sempre agito nell’interesse delle istituzioni che ho guidato, privilegiando il beneficio generale della collettività rispetto a convenienze di parte”. L’Amministratore delegato della Rai, Carlo, ha comunicato oggi le sue dimissioni al ministro dell’Economia “Prendo dunque atto – spiega– che non ci sono più le condizioni per proseguire il mio lavoro di amministratore delegato. Da decenni lavoro nell’amministrazione pubblica e ho sempre agito nell’interesse delle istituzioni che ho guidato, privilegiando il beneficio generale della collettività rispetto a convenienze di ...

Carlo Fuortes si è dimesso da ad della Rai: «Rimetto il mandato nell'interesse dell'azienda». L'Amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes ...Carlo Fuortes si è dimesso. Dopo settimane, in cui si rumoreggiava il suo addio alla Rai, l’amministratore delegato della tv pubblica ha comunicato le sue dimissioni al ministro dell’economia e delle ...