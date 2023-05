Rai | si dimette l' amministratore delegato Carlo Fuortes | non ci sono più le condizioni

... " Dall'inizio del 2023 sulla carica da me ricoperta e sulla mia persona si è aperto uno scontro politico che contribuisce a indebolire lae il Servizio pubblico . Allo stesso tempo ho registrato ...... non mettendola in grado di rispondere agli obblighi e alle scadenze della programmazione aziendale con il rischio di rendere impossibile affrontare le grandi sfide del futuro della. Il Consiglio ...Dall'inizio del 2023 sulla carica da me ricoperta e sulla mia persona si è aperto uno scontro politico che contribuisce a indebolire lae il Servizio pubblico - precisa Fuortes - Allo stesso ...

Rai, Fuortes si dimette dopo la norma ad hoc del governo: "Non ci sono più le condizioni per continuare" la Repubblica

L'amministratore delegato di Viale Mazzini ha comunicato la decisione al ministro dell'Economia: "Non ci sono più le condizioni per proseguire" ...L'Amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes si è dimesso: non ci sono più le condizioni per lavorare con l'azienda.