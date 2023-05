Lascio ad altri onori e oneri sui palinsesti della", "sicuramente ho apprezzato". Lo ha detto Matteoad Ancona, a margine del comizio a sostegno del candidato sindaco Salvetti, parlando ...'Non faccio i palinsesti della- ha rispostocon un sorriso - Ho tanto da fare sulle ferrovie, sulle strade, ponti e aeroporti. Lascio ad altri onori e oneri sui palinsesti ......in Consiglio dei ministri giovedì la scelta di Roberto Sergio ad amministratore delegato della. ... società per le quali Matteoha auspicato "un cambio di passo". Lo stesso ministro delle ...

Rai, Salvini: "Apprezzato gesto Fuortes, buon lavoro a chi verrà" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

"Non faccio i palinsesti della Rai, ho tanto da fare sulle ferrovie, sulle strade, ponti e aeroporto. Lascio ad altri onori e oneri sui palinsesti della Rai"… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...