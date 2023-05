Rai | lascia l’ad | verso il giro di nomine con direzioni pugliesi Ciannamea possibile al prime time | Mellone quotato per il day time

(Di lunedì 8 maggio 2023) Carlo Fuortes hato il ruolo di direttore generale della Rai. Dovrebbe sostituirlo Roberto Sergio, attualmente a Radio. Sembra all’inizio undilegato anche, se non soprattutto, alle nuove tendenze politiche di governo. Stefano Coletta, attualmente direttore del, potrebbe essere spostato alla direzione marketing, secondo ricostruzioni giornalistiche, e sostituito dal biscegliese Marcello. Nelle ulore avanzano voci di sostituzione anche per il day, attualmente diretto da Simona Sala, con il tarantino Angelo(foto)per prenderne il posto. L'articolo Rai:...

"Carlo Fuortesla: intervista a Rita Dalla Chiesa" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Rita Dalla Chiesa (deputata, Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE (gruppo parlamentare Camera)). L'intervista ...Inviati del 08/05/23 14:50 - - Audio - Terremoto ai vertici, Fuortes00:00:00:00 20230508_video_14502037 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00 . 8 maggio 2023È vero che un Governo che si impantana per mesi sull'ad dellao a discutere inutilmente di Rave ... Lei ha vinto su una piattaforma radicale: se va avanti su questa linea, metà partitocome ...

Rai, l'ad Carlo Fuortes lascia: "Nell'interesse dell'azienda rimetto il mandato" RaiNews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Antonella Clerici oggi a È sempre mezzogiorno, programma che conduce su Rai Uno, si è lasciata andare ad un duro sfogo per mostrare solidarietà a Benedetta Rossi. Ieri la nota blogger è apparsa in ...